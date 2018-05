Sportdienst zoekt personeel 28 mei 2018

De sportdienst is op zoek naar personeel. Om de sportkampen te begeleiden wordt er gezocht naar sportkamplesgevers. Kandidaten moeten minstens zeventien jaar oud zijn en aan een van volgende vier voorwaarden voldoen: bachelor of master in lichamelijke opvoeding, student in die richting, onderwijzers of onderwijzeressen of studenten die daarvoor studeren of jongeren die aangesloten zijn bij een sportclub.





Ook wordt er een opzichter gezocht voor het openluchtzwembad. Daarvoor wordt een vrijwilligerscontract aangeboden. Info en kandidatuur indienen kan via www.hamme.be/sportmonitor en via zwembad@hamme.be. (KDBB)