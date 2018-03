Spoor2 levert lokale producten aan huis SERVICE WORDT EERSTE ZES MAANDEN GRATIS AANGEBODEN KATRIJN DE BLESER

27 maart 2018

03u27 0 Hamme Vanaf volgende maand levert maatwerkbedrijf Spoor2 producten van Hamse handelaars aan huis. Bestellen kan via het online winkelplatform dat opgestart wordt om lokale handelaars te helpen opboksen tegen de grote online winkels.

Op vlak van lokale economie is Hamme voorloper. Als tweede gemeente in ons land werd een website ontwikkeld waarop lokale handelaars hun waren online kunnen verkopen. Consumenten bestellen dan iets dat ze nadien zelf gaan afhalen. Nu gaan ze nog een stapje verder en daarmee zijn ze de eerste in het land. "Voortaan kunnen Hammenaren die online iets bestellen bij de lokale handelaars dat ook aan huis laten leveren. Om dat mogelijk te maken, werken we samen met maatwerkbedrijf Spoor2", zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V). "De 21 lokale handelaars die al aangesloten zijn, bieden daarmee hetzelfde als de grote online winkels, met daarbovenop de extra service die enkel bij lokale handelaars te krijgen is."





"Kleine moeite"

Het zijn de krachten van maatwerkbedrijf Spoor2 die de bestellingen gaan ophalen bij de winkeliers om ze dan op hun bestemming te brengen. "Onze mensen rijden toch dagelijks rond in Hamme, onder andere om meubels op te halen voor de Kringwinkel. Ze kennen de straten als hun broekzak. Alle bestellingen die voor twaalf uur 's nachts gebeuren, rollen ze hier 's ochtends uit de printer, onze mensen halen ze die dag nog op en leveren ze na de middag. Voor ons is het maar een kleine moeite en het is een mooie aanvulling op het takenpakket", zegt Aart Lehembre, directeur van Spoor2. Vanaf 2 april worden online bestellingen aan huis geleverd. "Op deze manier is het online verhaal niet langer een bedreiging voor de lokale handelaar, maar het zorgt net voor extra klanten", zegt Maxim Sergeant, CEO van Localtomorrow dat het platform ontwierp. "Voortaan strijdt de Hamse lokale handelaar met dezelfde wapens als de grote online winkels."





Goed voor sociale economie

Voor het project kreeg Hamme Europese subsidies die kaderen binnen het EFRO-project Digitaal Ondernemen. "De gemeente kreeg ook subsidies van de provincie waardoor de service de eerste zes maanden gratis kan aangeboden worden", zegt Lehembre. "Pas nadien wordt het betalend. Hoeveel de consument juist zal moeten betalen, weten we nog niet. We bekijken de eerste zes maanden wat de kost is voor Spoor2." Dat belooft alvast geen erg hoge kost te zijn. "De logistieke kosten moeten vergoed worden, maar Spoor2 heeft niet als doel om grote winsten te maken", weet Sergeant.





"Een duwtje in de rug voor onze sociale economie dus", zegt schepen van Sociale Economie Ann Verschelden (CD&V). Er wordt geleverd in Groot Hamme, Zele en Waasmunster. Consumenten kunnen kiezen uit drie tijdstippen om de levering te laten brengen.