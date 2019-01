Spoor 2 waarschuwt voor flyers over kledijophaling vrijdag Koen Baten

03 januari 2019

16u40 0 Hamme In Hamme zijn op verschillende plaatsen flyers gepost over een grote kledij-ophaling die vrijdag zal plaatsvinden.

Op de flyer staat een telefoonnummer en info over welke kledij je kan weggeven aan de organisatie. Spoor 2, de kringwinkel in Hamme, waarschuwt echter voor deze flyers op hun Facebookpagina. “Deze zijn illegaal, en de personen die hier reclame voor maken hebben helemaal geen toestemming om kleren op te halen", klinkt het. De organisatie wil dan ook waarschuwen voor dit soort praktijken en aanraden om hier niet op in te gaan. “Wij zijn de enige in Hamme die een grote inzamelactie mogen doen voor kleren.”

Spoor 2 roept ook op naar mogelijke getuigen die de nummerplaat hebben kunnen noteren van de wagen die de flyers buste, deze mag doorgegeven worden aan de politiezone Hamme/Waasmunster.