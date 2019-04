Speelterrein Vlierkouter wordt omgebouwd tot megaspeelplaats voor buitenspeeldag Koen Baten

16 april 2019

Op woensdag 24 april is het opnieuw de jaarlijkse buitenspeeldag. In heel Vlaanderen worden kinderen dan aangemoedigd om buiten te spelen. Ook in Hamme zet de gemeente hier op in en zal de gemeentelijke jeugddienst samen met een hoop vrijwilligers er voor zorgen dat heel veel kinderen buiten kunnen spelen.

Op de Vlierkouter wordt het speelterrein tussen 13 en 17 uur volledig omgevormd tot een grote speelplaats. Zo kan je er spelen op de speeltoestellen, deelnemen aan sporttornooien, je uitleven op de springkastelen enzovoort. Er zal zelfs een reuzegrote vier op een rij zijn en je kan je laten omtoveren tot leeuw of prinses.

De leerkrachten van de school zal gevraagd worden om die dag geen huiswerk mee te geven zodat iedereen buiten kan spelen. Hopelijk zal ook de zon van de partij zijn die dag.