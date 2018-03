Spaghettifestijn voor jeugd van Harmonie Kastel 16 maart 2018

Op zaterdag 31 maart 2018 organiseert de Jeugdwerkgroep van Harmonie Kastel voor de tweede keer een Spaghettiavond. Er is keuze uit Spaghetti bolognaise, Pollo Verde, Panini's, een groot dessertenbuffet en starten kan met een speciaal aperitiefje. Er is ook een speciale kindermenu voorzien. De opbrengst van het eetfestijn gaat naar de jeugdwerking van de harmonie: naar instaporkest Samuze en naar het zomerkamp. Iedereen is welkom van 17 tot 21 uur in zaal Ter Munken in de Scheldestraat in Kastel om te proeven van de spaghetti. Deelnemen kost 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Inschrijven kan tot 24 maart via 0470/68.88.29.





(KDBB)