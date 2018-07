Sp.a heeft lijst voor gemeenteraadsverkiezingen klaar 03 juli 2018

Sp.a Hamme maakte afgelopen weekend de lijst bekend waarmee ze in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. De top vier bestaat uit de huidige gemeenteraadsleden: fractieleider Tom Vermeire op de eerste plaats, gevolgd door Fatima Gökçe en Jeroen Van Goethem op de derde plaats.





Op vier staat een nieuw gezicht: Mieke Vanderweeën uit Sint-Anna is hoofdverpleegkundige in woonzorgcentrum Meulenbroek. Huidig OCMW-raadslid en voorzitter van de ouderraad van basisschool De Dobbelsteen Jurgen De Malsche komt op de vijfde plaats. Op zes staat Wendy Ruys, Hams ondernemer en moeder van vier.





Lijstduwer is André Raemdonck, het meest ervaren gemeenteraadslid van de partij. Hij wordt voorafgegaan door voorzitter Peter Van Bogaert. Op de derde laatste plaats staat huidig OCMW-raadslid Jan Rosschaert.





Opvallende nieuwkomers zijn onder andere Joke Van Overloop, zangeres van de coverband Diaz en Marc Bouillon, politieman op rust en bezieler van 'Bluas oan daa Stoazze'.





De lijst wordt verder aangevuld met bankdirecteur Jackie Verspecht, voorzitter van jeugdhuis 't Klokhuis, Frederik Vermeire, Katrijn Rosschaert en Yentl Scheirs. Ook Bavo Passemiers, Younes Heymans, Eline Mettepenningen, Sally Van den Broeck, Marleen Bogaert, Kelly Claessens, Nicole Van Cauteren en Kelly Van Kerckhove staan op de lijst. (KDBB)