Sophie krijgt 20.000 euro van BinckBank om te beleggen Actie kadert in project om beleggen te promoten Koen Baten

06 november 2018

09u06 2 Hamme Sophie Vanluchene (45), uitgever uit Hamme, heeft van BinckBank een rekening van 20.000 euro gekregen om te beleggen in obligaties of aandelen. Dat kadert in een groter project om beleggen te promoten bij de Belgen. Uit een selectie van 1.000 kandidaten werden er drie gekozen, waaronder Sophie. Het project loopt tot eind maart 2019. “Ik vind het bijzonder spannend en ben benieuwd hoe dit zal aflopen", aldus Sophie.

BinckBank startte het eerste grote beleggersproject ooit op. De bedoeling is om aan te tonen dat niet enkel gespecialiseerde mensen op de beurs kunnen werken, maar ook de gewone Vlaming. Het project loopt enkele maanden, en het bedrag dat nadien overblijft, mogen de deelnemers houden.

Sophie Vanluchene uit Hamme is één van de drie kandidaten die deelneemt aan het project. “Eigenlijk begon mijn interesse te groeien toen ik begin dit jaar een boek had gelezen over beleggen", zegt Sophie. Daarna zette ze haar eerste stapjes op de beurs, maar eenvoudig was dit zeker niet, ook al omdat het een slecht beursjaar is. “Kort daarna kreeg ik een mail van de bank en raakte ik alleen nog maar meer geïnteresseerd", klinkt het. Sophie besloot om zich in te schrijven, en kreeg al snel telefoon van de bank of ze wilde meewerken.

“Uiteraard groeide mijn interesse dan nog meer, en ik was echt benieuwd hoe ze het zouden aanpakken, daarom heb ik me ingeschreven om deel te nemen", zegt Sophie. Uiteindelijk bleven ze uit meer dan 1.000 kandidaten nog met 12 over en moesten er enkele proeven afgelegd worden om gekozen te worden. Daarna werd er een rekening geopend. “Voor mij was dit de ideale manier om hier kennis mee te maken.”

“Hoop op winst van 3 procent”

Sophie kon kiezen uit drie verschillende beleggingsniveau’s. Ze koos voor het tweede niveau, waarbij 50 procent beheerd wordt door haar en de andere 50 door de bank zelf, maar de bank belde haar zelf of ze het eerste niveau wou doen, wat inhoudt dat de bank alles beheerde. “Dit wordt dan belegd in aandelen en obligaties, en zij beslissen in de toekomst of het slimmer is om in aandelen of obligaties verder te investeren", klinkt het. De vrouw uit Hamme moest ook een beleggersprofiel invullen alvorens ze van start gingen.

“Ik ben absoluut nog geen expert in beleggen, maar mijn interesse groeit er wel sterk in. Het is fijn om eens te kunnen zien de komende maanden hoe dit zal uitdraaien", klinkt het. “Ik hoop natuurlijk dat het goed gaat, en dan zal ik in maart wel zien of ik hier verder mee ga. Ik geloof er ook sterk in dat het goed is om te investeren, aangezien de spaarboeken vandaag amper nog iets opbrengen", zegt Sophie.

Sophie vindt het bijzonder spannend dat ze kan deelnemen aan dit project, en hoopt natuurlijk dat alles goed uitdraait. “Uiteraard hoop ik wel wat winst te maken, we mogen ook alles zelf houden. Ik zou met een kleine winst van drie procent meer dan tevreden zijn", besluit Sophie.