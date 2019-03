Sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst krijgt felicitaties over goede werking na visitatie Koen Baten

20 maart 2019

17u08 0 Hamme De Zonnige Woonst uit Hamme heeft heel wat positieve woorden gekregen na een tweede visitatie. De visitatie maakt deel uit van het evaluatieproces voor erkenningsvoorwaarden voor de sociale huisvestingsmaatschappijen. Zes jaar geleden kreeg de Zonnige Woonst ook al een goede eindbeoordeling. “Dit zorgt voor heel wat motivatie om deze trend verder te zetten”, aldus directeur Guy Van Gucht.

Om te slagen moet er aan heel wat eisen voldaan worden, onder meer moet het financieel leefbaar zijn, men moet woonzekerheid bieden, instaan voor het onderhoud, herstel en aanpassingen doorvoeren waar nodig, en nog heel wat punten.

“We trachten in ons beleid steeds op ambitieuze wijze invulling te geven aan de decretale en statutair bepaalde doelstellingen, namelijk mensen betaalbare huisvesting aan te bieden", aldus Van Gucht. “Zoals de visitatiecommissie ook aangaf hebben wij een sterke wil om onze prestaties waar mogelijk nog te verbeteren”, klinkt het.

“De Zonnige Woonst is een financieel gezonde maatschappij. We waken verder over onze financiële leefbaarheid. De komende jaren zien we uitdagingen met de concrete invulling van het brownfieldproject Tasibel als een nieuwe ‘zorgzame buurt’ in Hamme en de zoektocht naar verdere uitbreidingsmogelijkheden in de gemeente Waasmunster”, vult Van Gucht aan. “We trekken deze lijn graag door in onze communicatie, maar ook onze interne werking. Huisvesting is voor ons een basisrecht en daar willen we voor staan”, klinkt het.