Sobere maaltijd levert centjes op voor 't Vitamientje 05 april 2018

De leerlingen van KOHa Sint-Pieter schonken 300 euro aan vzw armoedebestrijding Vitamientje. Ze organiseerden een sobere maaltijd met soep en brood waarvoor ze een kleine bijdrage gaven. "We zijn de ouders en leerlingen erg dankbaar voor dit mooie gebaar", zegt Lydia Bogaert van vzw Vitamientje. "De centjes gaan naar een extra diepvriezer, want die is hard nodig om al het voedsel te bewaren." Vitamientje zorgt wekelijks oor een voedselpakket voor vijftig tot zestig Hamse gezinnen. "En daar komen er steeds meer bij, voornamelijk jonge gezinnen", zegt Lydia.





(KDBB)