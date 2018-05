Slangen, schildpadden en spinnen in zaal Den Bond 04 mei 2018

02u45 0 Hamme De Vlaamse Terrariumvereniging bestaat 25 jaar en toont voor de gelegenheid een selectie reptielen en amfibieën. "Geen freakshow, wel liefhebberij waarbij het welzijn van de dieren centraal staat."

"Heel wat mensen krijgen al koude rillingen bij het woord 'reptiel'. Achter deze koudbloedigen schuilen echter prachtige dieren", zegt Peter Staljanssens van de Vlaamse Terrariumvereniging vzw. De organisatie komt meestal in het nieuws als ze een slang, hagedis of ander beestje moeten vangen. "Onze hobby komt vaak negatief over, omdat mensen het dierenwelzijn wel eens durven vergeten."





En dat is nu net wat tijdens de expo centraal staat: het welzijn van de dieren. "Daarom houden we maar om de vijf jaar een tentoonstelling. Voor sommige beesten zorgt de tentoonstelling voor extra stress. Dat kan je zien aan hun kleuren", zegt Renaat Heynderickx. "Maar we vinden het toch belangrijk om onze hobby eens positief onder de aandacht te brengen", zegt Renaat terwijl hij enkele leuke weetjes vertelt over de verschillende soorten slangen, gekko's, schorpioenen, schildpadden, spinnen, kikkers en kameleons. "Wist je dat een kameleon zijn kleur niet aanpast aan zijn omgeving, maar wel aan zijn gemoedstoestand?"





Heel wat van de dieren die getoond worden, werden gevangen in Hamme. "Ze komen mee met een transport of mensen die er eentje in huis hadden, willen ze niet langer. Wij proberen ze op te vangen en zoeken naar een nieuwe thuis."





De expo is vandaag open van 14 tot 20 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 20 uur in zaal Den Bond, Klein Hulst 4. (KDBB)