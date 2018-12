Sinterklaas ruimt zwerfvuil aan Unescoschool Geert De Rycke

04 december 2018

15u21 0

In Unescoschool Sterrenbos arriveerden Sinterklaas en de zwarte pieten met de bakfiets.

Onderweg ruimden de zwarte pieten ook nog eens zwerfvuil. Daarmee toonden ze dat ook zij bekommerd zijn om onze planeet. “Mijn paard Slechtweervandaag is ziek”, zei Sinterklaas. “Het is ziek van de vervuiling, van de vele papiertjes en elastiekjes dat hij heeft opgegeten. Daarom vinden we het belangrijk om regelmatig eens een opruimactie te doen.”

De kinderen van de Unescoschool gingen meteen aan de slag om Sinterklaas en de pieten een handje te helpen. Zo zag de Sint dat er ook dit jaar alleen maar brave kinderen waren die wat lekkers verdienden.