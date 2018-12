Sinterklaas bezoekt Sportbasisschool Geert De Rycke

03 december 2018

15u30 0

In GO! Sportbasisschool in beweging kwam Sinterklaas langs.

De Heilige man werd uitgebreid verwelkomd in de sportbasisschool van Hamme. Zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school wachtten Sinterklaas en zwarte piet op. De leerlingen bereidden allemaal een kort optreden voor dat ze aan het belangrijke bezoek toonden.

Sinterklaas had een geweldige dag in de school en hij bedankte dan ook alle kinderen voor al dat moois. Dat deed hij onder andere met wat lekkers.