Sint-Lutgardiskoor treedt op met Oekraïens ensemble

Het Sint-Lutgardiskoor van Hamme heeft dit jaar zijn kerstconcert gehouden samen met Ensemble Loubistok uit Oekraïne. "Elk jaar houden wij rond de periode van Kerstmis ons concert, maar dit jaar was het speciaal met de groep uit Oekraïne die ons vergezelde", aldus Walter Peeters. Het koor bracht enkele liederen in eigen taal, maar ook zongen ze samen enkele liederen in het Oekraïens. "Iets wat zeker niet evident was, maar heel leuk om te doen en wij zijn heel tevreden met het resultaat", vertelt Walter.





