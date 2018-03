Sint-Anna voorgedragen als pilootkerk voor 'Kerk in het Midden' 23 maart 2018

Overal in Vlaanderen maken gemeente- en kerkbesturen werk van een kerkenbeleidsplan. In dat plan wordt een visie uitgetekend voor de toekomst van de kerkgebouwen. Omdat er in veel kerken steeds minder erediensten zijn, kunnen de gebouwen in de toekomst ook voor andere dingen dienen. In het kader daarvan hebben het kerkbestuur van Hamme-Sint-Anna en de gemeentebesturen van Hamme en Waasmunster de Sint-Annakerk voorgedragen als tweede pilootkerk voor het project 'Kerk in het midden'.





Het provinciebestuur wil met dit initiatief de plaatselijke besturen in plattelandsgebieden begeleiden om aan kerken een neven- of herbestemming te geven. "We voldoen aan de voorwaarde van plattelandsgemeente en er is een goede samenwerking tussen kerk- en gemeentebestuur", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Frans Van Gaeveren (Open Vld). "We willen ook de bewoners maximaal laten participeren in de zoektocht naar nieuwe bestemmingen voor de parochiekerk, zoals het project voorziet."





In het Oost-Vlaamse Overslag wordt het project op dit moment al uitgewerkt. "Samen met de parochianen bekijken we wat de verhalen en betekenis is van het gebouw, het plein en de omgeving. Daarna werken we samen aan een toekomstvisie", zegt projectcoördinator Ineke Bruynooghe. (KDBB)