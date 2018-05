Senioren bezoeken Dendermonde 18 mei 2018

De Vlaamse Actieve Senioren (Vlas) van Hamme en Waasmunster brengen een cultureel bezoek aan Dendermonde. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de trip. Die gaat door op dinsdag 29 mei en vertrekt om 9.45 uur in de Kazernestraat.





Na koffie met een koffiekoek staat er een bezoek aan het stadhuis en het Vleeshuismuseum op het programma. Na het middagmaal wordt nog een bezoekje gebracht aan Jazzcentrum Vlaanderen om af te sluiten met een terrasje op de Grote Markt. Deelnemen kost 36 euro exclusief de drank. Het is nodig om vooraf in te schrijven. Info en inschrijven bij Betsy Heirwegh: 0478/33.88.04. (KDBB)