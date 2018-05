Schrijfster Kirstin Vanlierde laat haar 'Zaailingen' los op de wereld 23 mei 2018

02u33 0 Hamme De Hamse auteur Kirstin Vanlierde exposeert op de Brusselse expo BXL Dorado. De schrijfster werkte samen met illustrator Jurgen Walschot. Heel toevallig ontstonden hun 'Zaailingen' - zij schrijft, hij tekent. Die staan voor de gelegenheid in het teken van vluchtelingen.

De samenwerking tussen auteur Kirstin Vanlierde (40) en illustrator Jurgen Walschot is intussen al anderhalf jaar oud. "We leerden elkaar per toeval kennen op een Boekenbeurs. Nadien kwamen we elkaar per toeval opnieuw tegen en zo ontstond er een samenwerking. Jurgen tekent, ik bekijk zijn werk en ik schrijf erbij", vertelt Kirstin over het ontstaan van 'De Zaailingen'. "Intussen is het een wisselwerking waarbij tekst en beeld gelijkwaardig zijn. In februari van vorig jaar beslisten we om eens een Zaailing los te laten op de wereld, als een steentje dat in het water gegooid wordt en dat zorgt voor golven." Sindsdien lossen ze elke nieuwe en elke volle maan een Zaailing.





Die Zaailingen gingen al snel hun eigen leven leiden: van sommige werd een stripverhaal gemaakt, andere krijgen een leven op een postkaart. De Zaailingen met als thema 'vluchtelingen' zijn nog tot 10 juni te zien tijdens de expo BXL Dorado bij Passa Porta en in de Begijnhofwijk in Brussel. "De werken werden op posterformaat afgedrukt in twee versies: eentje in het Nederlands en eentje in het Engels.Vanaf hetzelfde moment is ook een ruime selectie Zaailingen te bezichtigen in bistro Mokafe in de Koningsgalerij in Brussel." Info: www.kirstinvanlierde.wordpress.com. (KDBB)