Schrijf eens een brief naar het verleden: Zinspiratie pakt uit met nieuwe actie voor Poeziëweek Koen Baten

17 januari 2019

17u07 2

Op 31 januari doet Zinspiratie, de literaire vereniging, opnieuw zijn intrede in de bibliotheek van Hamme, naar aanleiding van de Poëzieweek. Dit jaar staan ze stil bij het verleden, het heden en de toekomst. Op twee februari kan je samen met Zinspiratie een brief schrijven naar het verleden, heden of de toekomst.

Met alle brieven die dan worden geschreven zal actie ondernomen worden. De brieven van het heden zullen opgehangen worden in de bibliotheek zodat iedereen ze kan lezen. De brieven van de toekomst worden in een tijdscapsule gestoken, en zullen ook echt effectief in de toekomst gelezen worden. De brieven die gaan over het verleden zullen op woensdag 6 februari voorgelezen worden aan bezoekers van het woonzorgcentrum Den Oever.

Je kan zelf het thema van de brief kiezen, afhankelijk tot wie je je wil richten. Wil je graag een brief schrijven op twee februari kan je je nu inschrijven. Dit doe je door te bellen naar het nummer van de bibliotheek op 052/47.92.20 of door een mailtje te sturen naar bibliotheek@hamme.be. De schrijfsessie is gratis en start om 10.00 uur ‘s ochtends in de bibliotheek van Hamme.