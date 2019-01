Scholengroep KOHA geniet van nieuwjaarsreceptie Koen Baten

16 januari 2019

10u05 0

De scholengroep KOHA in Hamme heeft gisteren voor het derde jaar op rij een nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle leerkrachten en medewerkers. Met een drankje en een hapje konden de leerkrachten de beste wensen overmaken. Geert Van Avermaet, voorzitter van de scholengroep nam ook even het woord om iedereen te bedanken. “Alle medewerkers zijn zeer belangrijk en werken mee aan een perfecte schoolomgeving", aldus Geert. “Mijn wens voor 2019 is dat we een vlotte doorstroom kunnen creëren van het lager naar het secundair onderwijs. Een moderne schoolomgeving in de 21ste eeuw is zeer belangrijk,” klinkt het. De scholengroep telt in totaal 2.500 leerlingen en 350 medewerkers.