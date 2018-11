Schlagerfestival al aan zesde editie toe Organisatie houdt nu ook op vrijdag al feest speciaal voor senioren Koen Baten

05 november 2018

16u46 0 Hamme De vzw Smile4U organiseert dit weekend al voor de zesde keer op rij het Hamse Schlagerfestival in de Hambiance. Duizenden feestvierders worden er verwacht om er opnieuw een onvergetelijke avond van te maken. Blikvanger op zaterdag is Christoff. Er zijn ook dit jaar enkele nieuwigheden. “Omdat we vrijdag ook de zaal al in ons bezit hebben, gaan we voor het eerst ook een editie voor senioren organiseren", zegt organisator Kevin De Graef.

Een goedgevulde affiche met tal van grote namen en een garantie op ambiance en sfeer. Twee belangrijke troeven voor het Hams schlagerfestival dat nu al voor de zesde keer op rij doorgaat. Het team is er klaar voor en de ticketverloop verloopt vlot. De headliner dit jaar is Christoff, die een uur lang komt optreden. “We zijn heel blij dat we hem naar Hamme hebben kunnen halen als headliner voor ons festival", zegt Kevin De Graef. “Elk jaar proberen we wel wat andere en nieuwe artiesten te lokken", klinkt het. Niet alleen Christoff zal afzakken naar Hamme. Ook Yves Segers, de Confetti’s en de gebroerders Ko zullen de revue passeren. “We hebben ook nog twee special guests, maar dit wil ik als verrassing houden voor zaterdag”, zegt Kevin. “Het is alleszins al een iemand met internationale bekendheid, die heel veel zin heeft om te komen.”

Feest voor senioren

Dit jaar is het niet alleen op zaterdag feest. Ook vrijdag wil men al een groot feest houden, zij het voor een iets ander publiek. “Voor de eerste keer dit jaar willen we ook de senioren laten genieten van de muziek", klinkt het. “Hier werken we natuurlijk wel met zitplaatsen en gaat het een pak rustiger zijn dan zaterdag.” Op vrijdag is Herbert Verhaegen van Ment TV de publiekstrekker. “Het is nieuw en we willen zien of dit werkt. Of het zal aanslaan, zien we vrijdag dan wel, maar ook hier hebben we ontzettend veel zin in.”

De ticketverloop voor het schlagerfestival verloopt intussen al vlot. Voor de editie van zaterdag zijn er nog slechts 150 tickets over. “Dus wie er nog graag wil bij zijn, moet snel zijn. Het is duidelijk dat het festival hier zeker leeft, misschien komt het wel omdat Hamme ook een carnavalsgemeente is", zegt Kevin. Wie kaarten wil, kan deze bestellen via de website www.hamsschlagerfestival.be .

‘Hollandse party’

Kevin De Graef staat intussen niet stil en denkt al aan verdere plannen. In maart 2019 organiseert hij voor het eerst een Hollandse party in Hamme. Ook hier natuurlijk enkele ronkende namen zoals ‘Snollebollekes’ en Jettie Palettie. “Het zijn allemaal carnavalsartiesten, dus de sfeer zal ook hier zeker geweldig zijn", weet Kevin. “Ook hier loopt de kaartenverkoop intussen al vlot en wij hopen dat ook dit concept in Hamme zal aanslaan, wie weet volgt er dan wel een tweede editie.” De Hollandse party zal doorgaan op 16 maart 2019.