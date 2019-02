Schepen wil Hammenaar op de fiets krijgen met hashtag Hammefietst Koen Baten

23 februari 2019

11u56 0 Hamme Schepen van mobiliteit Koen Mettepenningen wil de Hammenaar oproepen om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken voor zijn verplaatsingen indien dit mogelijk is. De schepen, die er deze legislatuur het ambt ‘fietsbeleid' heeft bijgekregen geeft zelf het goede voorbeeld en doet sinds 1 februari alle verplaatsingen in de gemeente met de fiets.

“De bedoeling van deze actie is om de Hammenaar voor de kleine verplaatsingen, of de verplaatsingen waarbij geen auto nodig is, op de fiets te krijgen", aldus schepen Koen Mettepenningen. “Ik heb hiervoor ook de hashtag, #Hammefietst gelanceerd. Via sociale media zal ik regelmatig mijn verplaatsingen met de fiets posten met een vermelding van de hashtag", klinkt het. Op deze manier hoopt de schepen ook de rest van de bevolking in Hamme aan het fietsen te krijgen. “Mensen die meedoen mogen ook deze hashtag gebruiken om zo het signaal verder te verspreiden", klinkt het.

Met deze actie wil hij ook duidelijk maken dat het niet altijd nodig is om de auto te gebruiken. De fiets is ook goed voor het milieu en voor de gezondheid en de portemonnee. “Met deze positieve boodschap hoop ik de fietser weer warm te krijgen", besluit Mettepenningen.