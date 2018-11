Schepen van milieu gaat mee afval ophalen met Verko voor week van de afvalophaler Koen Baten

20 november 2018

Hams schepen Tom Waterschoot (Open VLD) is deze ochtend vroeg om 07.00 uur mee op ronde vertrokken met de vuilnisophalers in Hamme. De schepen van milieu wou de vuilnisophalers een hart onder de riem steken en ging mee het groenten-, fruit en tuinafval ophalen. “Het was een heel leerrijke ervaring om dit in mijn laatste weken als schepen voor de eerste keer te doen", aldus Waterschoot. “Ik heb heel veel respect voor de afvalophalers”, vervolgd hij. Tijdens zijn ronde merkte de schepen ook op dat er nog heel wat mensen verkeerde dingen achterlaten in hun containers of vuilzakken. “Als je de containers open doet merk je op dat er nog heel veel verkeerd gesorteerd wordt", klinkt het. De schepen pleit er dan ook voor dat eigenlijk iedereen eens mee op ronde zou moeten gaan met de afvalophaling. “Zo kunnen de bewoners meer duidelijkheid krijgen over wat er wel in mag en wat niet. Het was zeker een interessante ervaring ook voor mij", besluit Waterschoot.