Schepen Lotte Peeters verkozen als ondervoorzitter bij Verko Koen Baten

23 maart 2019

Hamse schepen Lotte Peeters (N-VA) is verkozen tot ondervoorzitter bij DDS-Verko. Zij is sinds de nieuwe legislatuur ook schepen voor milieu, wat nauw aansluit bij de afvalophaling. Het nieuwe bestuur werd afgelopen donderdag bekend goedgekeurd door de raad van bestuur. Dirk Abbeloos (CD&V) uit Dendermonde blijft voorzitter.

De voorbije 6 jaar heeft Verko heel wat projecten uitgevoerd. Een volledig vernieuwd team staat nu klaar om de lijnen voor de toekomst verder uit te zetten, waarbij dus ook de schepen van milieu haar steentje toe zal bijdragen.

“Onze ploeg staat klaar voor het klimaat. Met stevige handen aan de teugels gaan we door in volle galop en nemen we alle dubbele oxers, zoals ze in de Ros Beiaardstad zeggen,” knipoogt Dirk Abbeloos.