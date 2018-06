Schepen gooit beelden mogelijke oplichter op Facebook 08 juni 2018

02u49 0 Hamme Schepen en uitbater van Hubo Tom Waterschoot heeft opnieuw camerabeelden van een mogelijke oplichter op Facebook geplaatst. "Ik weet dat het verboden is, maar dit is mijn manier om een frustratie van velen aan te kaarten."

Het was oppositiepartij Groen die de Facebookpost van schepen Tom Waterschoot (Open Vld) in twijfel trok. Waterschoot toont screenshots van camerabeelden in zijn bedrijf Hubo waarop een man te zien is. Bij de beelden schrijft hij dat de man verschillende mensen in Hamme bestolen heeft. "Wet op de privacy? Dit getuigt van gebrek aan vertrouwen in onze politie", kaart Groen aan.





Waterschoot plaatste eerder al camerabeelden openbaar op Facebook en ook toen kwam daar commentaar op. "Ik weet dat ik dat niet zomaar mag doen", reageert Waterschoot. "Maar ik ben er voorstander van dat het wél gebeurt. Heel wat mensen raken gefrustreerd, omdat misdadigers zomaar wegkomen met wat ze uitsteken en dat wil ik mee bestrijden. Ik hoop op deze manier de hogere overheden wakker te schudden."





Toch deelden al meer dan 1.400 mensen de oproep. "Op onze beelden is duidelijk te zien dat de man geld steelt uit de portefeuille van een dame. Alleen als ik 100% zeker ben dat het om een oplichter gaat, zal ik hem openbaar aan de schandpaal nagelen. De beelden worden netjes doorgegeven aan de politie. Ik vraag getuigen dan ook om zich tot hen te wenden."





Als de man op de beelden klacht indient, kan Waterschoot gestraft worden. "Maar dan moet hij natuurlijk eerst toegeven dat hij op de beelden te zien is."





(KDBB)