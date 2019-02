Scheldegalm houdt geslaagd aperitiefconcert Koen Baten

19 februari 2019

De koninklijke zangmaatschappij de Scheldegalm uit Moerzeke heeft zijn eerste geslaagde aperitiefconcert gegeven. De zaal in het schooltheater liep vol om te genieten van het optreden. Er waren 130 aanwezigen. De Scheldegalm bracht een concert over de liefde met sketches en liedjes over de liefde. De groep telt maar liefst 25 zangers die onder leiding staan van dirigent Johan Eyckerman. Het publiek was enthousiast over het optreden en de groep kijkt geslaagd terug.