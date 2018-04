Samuze brengt 'The Fancy Fair' 28 april 2018

De muzikanten van Samuze, het instaporkest van Harmonie Kastel, organiseren hun jaarconcert vandaag, zaterdag 28 april. Dat kreeg dit jaar het thema 'The Fancy Fair'. Ze repeteerden de voorbije maanden intens op muziek en zelfbedachte attracties. Micheline De Waele is dirigente en Ruben Adriaenssens en Juan De Meirleir tonen hun acteerkunsten. Tickets aan 8 euro zijn te koop via 0485/48.35.25. (KDBB)