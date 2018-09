Rupsje Leestgenoeg verwelkomt gekleurde neusjes in De Ring Katrijn De Bleser

03 september 2018

14u50 0

In De Ring bij KOHa Sint-Pieter kregen de leerlingen meteen een gekleurde neus als ze de school binnenkwamen. "Zo kunnen ze meteen zelf op zoek gaan welke vriendjes bij hen in de klas zitten", zegt juf Katrien Claessens. Aan het begin van de dag maakten de kinderen meteen van dichtbij kennis met Rupsje Leestgenoeg, het figuurtje waarrond het jaarthema is opgebouwd. Met dat jaarthema wordt in KOHa Sint-Pieter dit schooljaar het belang van lezen benadrukt, niet alleen in de klas maar ook op andere gezellige plekjes. "We vliegen het schooljaar in met Rupsje Leestgenoeg", klonk het bij de leerkrachten terwijl er heliumballonnen werden opgelaten.