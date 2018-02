Rotahoeve van Renzo draait op volle toeren 14 februari 2018

02u51 0 Hamme De Rotahoeve van Thuis-acteur Frank Van Erum draait op volle toeren. De geplande voorstellingen zijn uitverkocht en daarom organiseert Van Erum een extra show van cabaretier Youssef.

Acteur Frank Van Erum opende in november vorig jaar de deuren van zijn eigen theater, de Rotahoeve in de Broekstraat in Hamme. De acteur die in Vlaanderen vooral bekend is als 'Renzo' uit de Eén-soap 'Thuis' wil met zijn Rotahoeve niet enkel een plekje om zijn eigen producties te tonen, maar ook bekende collega's een podium geven of lokaal talent aan bod laten komen.





Bert Gabriëls mocht er de spits afbijten en ook Van Erum zelf stond er al op de planken samen met Janine Bisschops. Onder andere Eva De Roovere en Jacques Vermeire komen binnenkort ook nog eens langs.





"Vermits alle voorstellingen tot mei volzet zijn, heb ik beslist om er nog eentje bij te doen voor dit seizoen", zegt Van Erum. "Eentje waar we allemaal gelukkig van worden. Youssef is misschien iets minder bekend van televisie, maar hij is zeker een topper. Hij is naast een vriend ook een oude bekende als het over topcomedy in Vlaanderen gaat."





De voorstelling staat gepland op zaterdag 14 april om 20 uur. Tickets kosten 15 euro en zijn te koop via de website www.rotahoeve.be. (KDBB)