Rookschade door brandje in woning 29 januari 2018

Een kleine brand in de Bloemenstraat heeft enkel voor wat rookschade in een bureauruimte gezorgd. Het vuur ontstond zondagochtend rond 07.45 uur, maar kon snel bestreden worden door de brandweer van Hamme. De brandweermannen konden het vuur via het raam snel doven waardoor het erg beperkt bleef. De oorzaak van de brand zou ontstaan zijn aan een elektrisch deken. Een bewoner van het huis liep wel enkele brandwonden op aan de arm omdat er nog dieren aanwezig waren in de woning die hij naar buiten wilde halen. Hij werd ter plaatse verzorgd, maar is er niet erg aan toe. De woning was zondag wel niet toegankelijk voor de inwoners omdat ze grondig verlucht moest worden. Ze werden opgevangen en vandaag kunnen ze opnieuw naar huis. (KBD)