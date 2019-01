Romantiek, magie, dans en sfeer tijdens Valentijn in Cabaret Magiq Geert De Rycke

17 januari 2019

10u18 0

Cabaret Magiq in de Noordstraat in Hamme is al aan het derde seizoen toe met het revuespektakel ‘Sublime!’. Sinds de première in september hebben ze er al dertig voorstellingen opzitten, goed voor meer dan 2.400 verkochte tickets. “Dat is opnieuw een record als je weet dat we aan het einde van vorig seizoen afklokten op 2.984 bezoekers”, zegt Latif Zerouali die samen met partner Ian Van hoogendorp het Franse cabaret naar Hamme en zelfs naar Vlaanderen bracht.

“We krijgen nog steeds veel bezoekers uit de eigen regio maar intussen zakken ook mensen uit alle uithoeken van Vlaanderen af naar hier. Onlangs kregen we regisseur Lieven Debrauwer over de vloer. Hij omschreef ons cabaret als ‘gelijkaardig aan Parijs maar dan beter’”, zegt Latif.

Voor de show ‘Sublime!’ haalden Ian en Latif er circusartieste Alexandra Malter bij en dat blijkt een goede keuze want het publiek houdt van dat extraatje. Het gaat zo goed dat de uitbaters er voor Valentijn een driedaags weekend van maken. “Blijkbaar is ons cabaret met bijhorend diner de ideale uitstap tijdens de meest romantische periode van het jaar.” Daarom speelden Ian en Latif daarop in met extra voorstellingen.

De show ‘Sublime!’ is nog te zien tot in juni 2019. Info: www.cabaretmagiq.be.