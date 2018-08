Rolstoelbasketters kunnen voortaan in Meulenbroek spelen Katrijn De Bleser

22 augustus 2018

16u30 1 Hamme In sporthal Meulenbroek kan er voortaan rolstoelbasketbal in competitieverband gespeeld worden. De gemeente liet er speciale lijnen voor aanbrengen.

"De nieuwe belijning kwam er op vraag van rolstoelbasketbalploeg Orly on Wheels", zegt schepen van Sport Luk De Mey (CD&V). "Zij moesten in het voorbije seizoen voor hun thuiswedstrijden uitwijken naar andere gemeenten. We vonden het dan ook belangrijk om aan hun wensen tegemoet te komen."

De belijning in sporthal Meulenbroek werd deze week aangepast aan de nieuwe regels voor rolstoelbasketbal in competitie. "Voortaan kunnen we onze thuiswedstrijden dus gewoon in Hamme spelen", zegt Bert Dierickx van Orly on Wheels. "We zijn blij dat de gemeente ook de kleinere clubs steunt. We zijn trouwens niet alleen een sportclub, maar hebben ook een sterk sociaal en maatschappelijk doel. Mensen met een beperking moeten een drempel overwinnen om niet geïsoleerd te geraken. Onze club biedt hen de kans om via sportieve vrijetijdsbesteding zich sociaal en maatschappelijk te integreren."