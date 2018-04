Rokende remmen zet lijnbus aan kant 19 april 2018

Op de N41 in Hamme is rond 13 uur een lijnbus aan de kant moeten gaan staan omdat er rook uit de remmen kwam, vermoedelijk nadat de achterste remmen blokkeerden.





De feiten speelden zich af aan het kruispunt met de Biezestraat en de N41 in Hamme. De buschauffeur kon zich tijdig aan de kant zetten en alle passagiers werden overgeplaatst op een andere bus. De brandweer van Hamme kon erger voorkomen. De schade aan de bus bleef beperkt en er vielen geen gewonden.





Er ontstond wel lichte verkeershinder op de N41 doordat de lijnbus langs de kant moest gaan staan. (KBD)