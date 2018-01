Rode Kruis Hamme vaart onder nieuwe vlag 31 januari 2018

Het Rode Kruis van Hamme heeft een nieuwe ceremoniële afdelingsvlag.

Die werd ingehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Hamse afdeling, één van de oudste afdelingen van het Rode Kruis in ons land. Behalve het kenmerkende kruis en de vermelding van 'het Rode Kruis' vermeldt de vlag ook de Hamse afdeling. Behalve de oudste afdeling van ons land, is het ook een springlevende vereniging met meer dan honderd vrijwilligers en meer dan duizend mensen die bloed doneren.





De Hamse vereniging zorgt voor de inzameling van bloed en vrijwilligers staan eveneens paraat tijdens evenementen.





"Toch hebben we ook enkele bijzonderheden die niet alle afdelingen hebben, waaronder een jeugdwerking en onze Flanders Red Cross Pipe Band die zelfs uniek is in Europa: onze eigen doedelzakband", klinkt het bij Rode Kruis Hamme, dat van hun gemeente een hartveilige omgeving maakte met automatische externe defibrillatoren op openbare plaatsen. (KDBB)