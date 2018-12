Robby Verdickt toont foto’s in Ethiopië Nele Dooms

07 december 2018

13u23 1

Foto’s van Robby Verdickt uit Hamme zullen niet alleen op de sportpagina’s van Het Laatste Nieuws, waarvoor hij fotograaf is, te zien zijn. De man neemt ook deel aan een fototentoonstelling in Ethiopië. Zijn werken zijn te bewonderen tijdens het Addis Foto Fest, een tweejaarlijks fotografiefestival in Addis Ababa. “Ik wilde wel eens meedoen met een buitenlandse fototentoonstelling”, vertelt Robby. “Toen ik het festival in Ethiopië ontdekte, was ik meteen verkocht. Toeval wil immers dat ik daar een tijd in de hoofdstad Addis Ababa gewoond heb en er aan een fotografieproject werkte. Ik wilde er niet het beeld van de armoede, dat ons met de paplepel wordt ingegeven, schetsten. In de plaats wilde ik tonen dat het land ook veel rijkdom heeft. Ik bezocht er tal van luxueuze villa’s en vroeg de bewoners of ik binnen foto’s mocht nemen. Dat leverde tientallen prachtige beelden op. Een selectie daarvan zal te zien zijn tijdens het Addis Foto Fest, samen met werk van andere fotografen van over de hele wereld.” De tentoonstelling start dit weekend en duurt een week.