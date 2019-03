Riolering- en wegenwerken in deel van Sint-Annastraat Koen Baten

27 maart 2019

18u29 0

In een deel van de Sint-Annastraat, onder meer aan de Doorn en de Legierstraat in Hamme plant Aquafin samen met het gemeentebestuur wegen- en rioleringswerken. De werken starten op 1 april en zouden tegen 23 april moeten afgewerkt zijn. Door deze werken is er geen doorgang voor het autoverkeer. Een omleiding is voorzien via de Bookmolenstraat en Hansevelde.

Na 23 april wordt de doorgang beurtelings geregeld met verkeerslichten. Er worden onder meer riolen aangelegd en de wegen zullen er vernieuwd worden. Ook het nodige groen zal hierbij voorzien worden. In totaal zouden de werken ongeveer 100 werkdagen duren.