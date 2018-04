Restjes pesticiden indienen 21 april 2018

Vandaag, zaterdag 21 april, kunnen uitzonderlijk restjes pesticiden naar het recyclagepark gebracht worden.





Met die actie wil de Vlaamse Milieumaatschappij mensen een duwtje in de rug geven om geen pesticiden meer te gebruiken.





Voegenborstel

Sinds vorig jaar is het immers verboden om nog producten te gebruiken met glyfosaat in, die zouden schadelijk zijn voor mens en milieu. Mensen die vandaag hun pesticiden naar het recyclagepark brengen, krijgen een voegenborstel in ruil. Voor wie nog restjes pesticiden liggen heeft en wel nieuw kuisgerief kan gebruiken, weet dus bij deze waarheen.





(KDBB)