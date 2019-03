Recensie: Het Patronaat PKM

06 maart 2019

23u34 0 Hamme Toen het restaurant De Plezanten Hof in Hamme drie jaar geleden de deuren sloot, ging souschef Raf Stoelen zijn eigen weg met Het Patronaat. In het fraaie pand van de voormalige Katholieke Kring zorgt hij ervoor dat de Wuitensgemeente op de culinaire kaart blijft staan.

Chef Raf Stoelen deed negen jaar ervaring op in De Plezanten Hof en bewees intussen ook op eigen benen te kunnen staan in Het Patronaat in Hamme. Nog geen jaar na de opening werd de zaak al beloond met een opname in de Gault&Millau.

Het pand aan de Ring in Hamme is fraai gerestaureerd. De mooie authentieke details, zoals de lambrisering, zijn bewaard gebleven. Blikvanger in de zaal is de enorme houten toog. De ontvangst is hartelijk en professioneel al is het midden in de week uiteraard niet zo druk in de zaak. Met veertig couverts zal het er ongetwijfeld soms hectischer aan toegaan.

De kaart bevat een aantal klassiekers zoals slibtongetjes met tartaar en stoofvlees van varkenswangetjes met witloofsalade, telkens geserveerd met handgesneden frieten. We gaan echter voor het menu ‘Florence’, genoemd naar de dochter van chef Raf en gastvrouw Jessy, die twee maand voor de opening geboren werd. De combinatie van het kersverse ouderschap en het runnen van een nieuwe zaak alleen al verdient volgens ons een dikke pluim.

Voor vier gangen betaal je 55 euro. We nemen de aangepaste wijnen erbij, maar wel in BOB-formule (31 euro). De tonijn ‘tataki’ komt met avocado, komkommer en zure room. Het is een fris geheel. De tonijn is correct dichtgeschroeid en roze vanbinnen maar de rest van het bordje is wat flauw en mocht naar onze mening iets meer gekruid zijn.

Gelukkig gaat het daarna wel crescendo. Er volgt een brandade (puree) van skrei met een gepocheerd ei en garnaal. Daarna komt parelhoenfilet met jonge wortel en aardappel en humus als smaakmaker. Als afsluiter serveert de chef chocolade in vijf verschillende vormen. Koffie of thee is in het menu inbegrepen. Voor vier gangen met aangepaste wijnen en een huisaperitief vooraf betaalden we een erg correcte prijs van 86 euro.

De eindbalans? Het Patronaat stelt zichzelf voor als ‘Een huis vol smaak’ maar naar onze mening mochten net de smaken iets meer uitgesproken zijn. Over de kookkunsten van de chef hebben we geen enkele twijfel maar in dit degustatiemenu misten we toch enigszins een echte smaakbom. Een stemmetje in ons hoofd zegt dat we misschien toch hadden moeten kiezen voor de echte klassiekers op de kaart zoals hierboven beschreven. Voor de varkenswangetjes, de Ierse zesrib of de slibtongetjes zullen we dus zeker nog een keer terugkeren.

Sterren: 3,5

Eten: 7,5/10 - Bediening: 8/10 - Comfort: 8/10

Adres: De Ring 1, 9220 Hamme, www.hetpatronaat.be

Prijzen: voorgerecht (20-32 euro), hoofdgerecht (29-36 euro)

Openingsdagen: woensdag tot zondag