Reanimatietechnieken en anti-pestboodschap tijdens projectdriedaagse 09 februari 2018

02u30 2 Hamme In middenschool MIRA worden deze dagen alle lessen in een ander jasje gestoken tijdens een driedaags project.

"Tijdens deze projectwerking benaderen we verschillende thema's op een positieve en constructieve manier." Het thema van het tweede jaar is veiligheid. Daar komt niet enkel verkeersveiligheid aan bod tijdens enkele verkeerslessen, de leerlingen volgen ook een cursus reanimatie, want ook dat valt onder het thema veiligheid. "Het thema van het derde jaar is hetzelfde als dat van het tweede jaar, zij het met een seksueel tintje, want daar gaat het over seksualiteit en over grensoverschrijdend gedrag", klinkt het bij het leerkrachtenteam van MS MIRA. In het eerste jaar staat het thema pesten centraal met onder andere een filmbezoek, een bezoekje aan het Jongerenadviescentrum (JAC), er werden anti-peststippen geplaatst en vandaag worden nog ballonnen met een positieve anti-pestboodschap opgelaten. De oudste groep leerlingen werkt rond lifestyle: gezonde voeding, genoeg bewegen en ook middelengebruik en verslavingen vallen onder dat thema. (KDBB)