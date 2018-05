PWA-medewerkers ontvangen op gemeentehuis 03 mei 2018

02u27 1

De voormalige PWA-medewerkers werden ontvangen op het gemeentehuis naar aanleiding van het einde van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA). Het PWA werd sinds 1 januari van dit jaar vervangen door Wijkwerken. Het systeem blijft hetzelfde: werkzoekenden en mensen met een leefloon kunnen enkele uren per week klusjes uitvoeren. De organisatie is voortaan in handen van de Interlokale Vereniging Sociale Economie Scheldeland. De voormalige PWA-medewerkers werden nu plechtig ontvangen in het gemeentehuis.





(KDBB)