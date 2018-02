Prinses Ellen regeert over carnaval 10 februari 2018

02u53 9

Ellen De Clippeleir (35) mag als prinses drie dagen de scepter zwaaien over Moerzeke en Kastel. "Dat ik prinses ben voor de vijftigste editie van carnaval is best wel bijzonder", reageert Ellen, die eerder al hofdame was van prins Bossie.





Prinses Ellen koos voor een goudgele baljurk en brengt daarmee wat vernieuwing als prinses. Ellen groeide op met carnaval en is daarmee een carnavalist in hart en nieren. "We zijn ervan overtuigd dat Ellen de jubileumeditie van carnaval als een echte prinses zal leiden", klinkt het bij de Orde van de Moese Sjiek, het organiserend comité. (KDBB)