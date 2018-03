Prins Fluppe I regeert drie dagen over Hamme 09 maart 2018

Prins Fluppe I mag drie dagen de scepter zwaaien over Hamme. Hij laat zich vergezellen door hofdames Sofie Verhelst, zijn echtgenote, en Pascale Mettepenningen. Daarmee ziet Filip Vercauteren (39) een droom in vervulling gaan. Hij deed vier jaar geleden al een gooi naar de titel van Prins der Wuitens, maar haalde het toen net niet. Nu staat hij aan de vooravond van 'zijn' Wuitensfeesten, met vereniging 't Was te Peizen (...dat Fluppe zich nog eens zou aangeven als kandidaat-prins) als een blok achter hem. De groene brigade hielp hem aan zijn prinsentitel, uitgerekend dit jaar. "Het is exact 44 jaar geleden dat mijn grootvader, Don Briekos prins was. Een veelvoud van het narrengetal elf is in carnavalsmiddens een jubileum, dubbel feest dus", aldus prins Fluppe I. (KDBB)