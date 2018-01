Premie om gevel van winkelpanden te renoveren 02u37 0 Hamme Ondernemers in het centrum van de gemeente die de gevel van hun winkelpand renoveren, kunnen daarvoor een subsidie krijgen. Eerder werd al een bestickeringsactie op poten gezet om de leegstand in het centrum tegen te gaan.

De laatste jaren is de leegstand van handelspanden in het centrum van Hamme gedaald. "Dat blijkt onder andere uit de gemeentelijke detailhandelsfiches die de provincie jaarlijks opstelt", weet burgemeester Herman Vijt (CD&V). Het gemeentebestuur nam dan ook al een aantal maatregelen om de leegstand in het zogenaamde kernwinkelgebied tegen te gaan. Zo werd een bestickeringsactie gedaan bij enkele leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied. Op die manier worden de panden visueel aantrekkelijk gemaakt voor potentiële ondernemers.





De gemeenteraad keurde nu een nieuw reglement goed om premies te verlenen aan wie de gevel van zijn winkelpand in het kerngebied renoveert. "De premie beperkt zich niet tot detailhandelszaken, maar ook horecazaken en dienstverleners komen in aanmerking. Met het uitreiken van de premie willen we blijven inzetten op ondernemen in het kernwinkelgebied."





Diversiteit

Vernieuwend aan het reglement is dat er extra wordt ingezet op handelsactiviteiten die nog niet beschikbaar zijn in het kernwinkelgebied. "Op die manier willen we de diversiteit van goederen en diensten in het kerngebied verhogen." Wie zijn gevel renoveert, kan tot 4.800 euro aan premies krijgen, voor de branches met nieuwe handelsactiviteiten kan dat oplopen tot 6.400 euro. Info over de premies is te verkrijgen bij de gemeentelijke dienst economie. (KDBB)