Popverbranding sluit carnaval af in Kastel Koen Baten

05 maart 2019

21u30 0

Er is een einde gekomen aan de drie zotte dagen in Kastel. Op het Kaatsplein aan Ter Munken werd naar jaarlijkse traditie de popverbranding gehouden, waarbij alle carnavalisten verzamelen en dan de allerlaatste feestnacht in gaan. Prins Danny was bijzonder trots op zijn carnaval en zong voor de laatste maal nog zijn campagnelied. “Ik wil iedereen bedanken voor deze dagen, het was geweldig, en mijn hart zal altijd voor carnaval blijven slaan", aldus Danny. De schepen nam ook nog even het woord alvorens het vuur werd aangestoken aan de pop. Daarna was het afsluitend vuurwerk en werd de laatste feestnacht ingezet. De nodige tranen waren hier en daar zeker aanwezig.