Pop- en showkoor Stemband nu ook beschikbaar voor kinderen vanaf 8 jaar Koen Baten

09 januari 2019

Het pop- en showkoor De Stemband uit Hamme is vanaf januari 2019 gestart met een koor voor kinderen. Er was al een groep voor volwassenen, maar het bestuur besliste om dit jaar uit te breiden en ook kinderen de kans te geven zich uit te leven. “Bij optredens merkten we ook dat de kinderen telkens enthousiast meededen, dus was voor ons de beslissing snel genomen", zegt Heidi Coppieters.

De Showband begon in 2012 en is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een groot succes. Ze begonnen in café Rico’s maar zijn sinds 2018 uitgeweken naar Den Bond, waar ze meer ruimte hebben. Dit jaar willen ze starten met een pop- en showkoor voor kinderen. “Verschillende leden in het bestuur stonden er op om dit eens te proberen om te zien of het aanslaat. Kinderen vanaf acht jaar zijn welkom", klinkt het.

Om kennis te maken met De Stemband organiseren zij enkele repetities voor de kinderen. “Op deze manier kunnen ze zelf ervaren of het iets voor hen is om lid te worden en mee liedjes te zingen op een vrolijke en andere manier", zegt Heidi. “Heel wat mensen denken dat een koor iets oud is van in de kerk, maar bij ons is dit zeker niet waar. Wij zingen moderne pop liedjes of Vlaamse liedjes, en maken er dan een zekere regie rond waarbij ook gedanst kan worden", klinkt het.

“In totaal geven wij drie weken lang de kinderen de kans om kennis te maken met het pop- en showkoor. Nadien hopen wij van start te kunnen gaan", klinkt het.