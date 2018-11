Pop- en showkoor ‘de StemBand' brengt nieuw spektakel Koen Baten

30 november 2018

Pop- en showkoor ‘De StemBand' uit Hamme brengt naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een concert in den Bond in Hamme. Dit jaar brengen zij ‘What’s in a Name’. Ze doen dit samen met jongerenband Lesco en brengen nummers gerelateerd aan een naam van een persoon, plaats,... De band bestaat uit een pianist, drie gitaristen en een drummer en brengen een nieuwe sound. Het spektakel vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 december. Zaterdag start het om 20 uur, zondag om 15 uur. De kostprijs is tien euro per ticket of vijf euro voor kinderen tot en met 12 jaar. De tickets kan je bestellen via www.destemband.be of op het nummer 0475/98.01.30. De band kan ook al met veel trots aankondigen dat ze volgend jaar in een nog grotere zaal optreden. Dan gaat het concert voor de eerste maal door in het cultureel centrum Jan Tervaert.