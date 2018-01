Pompstation beschoten door vandalen GROTE SCHADE AAN RAMEN EN BEDIENINGSPANEEL NELE DOOMS

24 januari 2018

02u32 0 Hamme Het pompstation aan de Gespoelde Put in Moerzeke is vernield door vandalen. Ramen én een bedieningspaneel zijn kapot geschoten met luchtkarabijnen. "Dit legt een grote verantwoordelijk bij de daders, want dit station is hét hart voor het ontwateren van de hele regio", klinkt het bij het Polderbestuur van Hamme en Grembergen. Zij doen een oproep naar getuigen.

De schade aan het pompgemaal in Moerzeke, vlakbij de Schelde, ter hoogte van visvijver De Gespoelde Put, is groot. Haast alle ramen zijn gesneuveld door kogels die los door het gebouw vlogen. "Dertien van de zeventien vensters zijn volledig verbrijzeld of vertonen kogelinslagen", schetst dijkgraaf Bob Dierick. "En alsof dat nog niet genoeg was, hebben de daders ook nog eens door de gesneuvelde ramen op het bedieningspaneel van het pompstation gemikt. Daardoor werkt het paneel nu niet meer."





Bij het Polderbestuur vermoeden ze dat vandalen van op de Scheldedijk richting pompgemaal schoten met luchtkarabijnen. "Van één of andere verdwaalde kogel kan alvast geen sprake zijn", zegt Dierick. "We vonden in en rond het pompstation tientallen kogelballetjes en er zijn verschillende inslagen in de muren. Het lijkt hier net een oorlogstafereel. Hier is meermaals doelgericht gemikt op het station."





Kloppend hart

Resultaat is dat het pompstation momenteel niet meer werkt en alleen manueel te bedienen is. "Daarbij ligt een immense verantwoordelijkheid bij de daders", zegt Dierick. "Dit gemaal is het kloppend hart van de ontwatering van de hele regio. Het voorkomt overstromingen in de hele zuidkant van Hamme, Moerzeke en Kastel, omdat het al het water daarvan wegpompt in de Schelde. Als het nu een tijd blijft regenen, staat de hele regio blank. Dan komt het water gewoon door de rioleringen en in de huizen naar omhoog. We mogen al gelukkig zijn dat ze momenteel niet veel regen geven."





Herstellingen

Bedoeling is zo snel mogelijk herstellingen uit te voeren. Het Polderbestuur wil daar deze week al mee beginnen. "Alleen zal het afwachten zijn of we snel genoeg aan de nodige wisselstukken geraken", klinkt het. "Het vernielde bedieningspaneel is meer dan vijftien jaar oud, dus vervangingsmateriaal vinden zal niet simpel zijn. Alles herstellen, zal ons bovendien makkelijk 10.000 euro kosten."





Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Duidelijk is dat de feiten 's nachts gepleegd moeten zijn. "'s Avonds was er nog een controle en was er nog niets aan de hand", vertelt Dierick. "De ochtend daarop was de ravage compleet. We weten dat dit pompgemaal afgelegen ligt, midden in de velden, maar toch is er een recreatiegebied vlakbij en laten hier 's avonds ook wel eens mensen hun hond uit. We hopen dan ook dat er toch iemand opdaagt die iets heeft gezien. We namen al contact op met de Moerzeekse Recreatievereniging om haar leden aan te spreken. Alle bruikbare tips zijn welkom bij onszelf of bij de lokale politie."