Politiezone laat kinderen opnieuw communiefoto’s nemen Koen Baten

14 maart 2019

17u11 0

De lokale politie van Hamme/Waasmunster laat de communicanten van dit jaar opnieuw toe om foto’s te trekken met politievoertuigen. Op woensdag 3 april organiseert de politie opnieuw een fotoshoot voor jongeren die op de foto willen met een motor of een politievoertuig. Het fotomoment gaat door van 13.30 uur tot 16.30 uur. Op een toplocatie heb je de mogelijkheid om enkele leuke foto’s te laten nemen.

Vorig jaar werd de mogelijkheid voor het eerst georganiseerd en dit was meteen een groot succes, daarom organiseert de politie het opnieuw. Wie graag op drie april zijn zoon of dochter wil laten fotograferen moet zich op voorhand wel inschrijven. Dit kan je doen via philip.dewilde@police.belgium.eu. Hij geeft ook meer info over het hele gebeuren.