Politiezone Hamme/Waasmunster neemt eerste elektrische wagen in gebruik Koen Baten

13 februari 2019

16u17 0 Hamme De politiezone Hamme/Waasmunster neemt drie nieuwe voertuigen in gebruik. Hierbij zit ook een honderd procent elektrisch voertuig, dat vooral gebruikt wordt voor wijkwerking. De politiezone wil in de toekomst nog meer inzetten op elektrische voertuigen. “Ook wij willen economisch en minder vervuilend rijden”, zegt Wim Verbruggen van de politiezone.

De Hyundai zal vooral gebruikt worden voor wijkwerking van de politie. “Hij kan ongeveer 240 kilometer rijden met een batterij, een afstand die onze medewerkers op een dag nooit afleggen, dus waarmee we zeker toekomen", klinkt het. Het korps is bijzonder tevreden met de aankoop. “Het geeft een goede uitstraling dat ook wij ons steentje willen bijdragen voor het milieu. Het was de perfecte keuze voor de wijkwerking om met een elektrisch voertuig te werken.” De politie beschikt daarnaast ook over enkele elektrische fietsen, die ook gebruikt voor de wijkwerking zullen gebruikt worden. “In de toekomst zullen we zeker nog investeren in elektrische voertuigen", aldus Verbruggen.

Naast de elektrische Hyundai heeft het korps ook een gloednieuwe politiecombi, die woensdag geleverd werd, en een gloednieuwe motor die vorige week afgeleverd werd. “Deze komen ter vervanging van oude voertuigen die stilaan versleten zijn en we niet meer zullen gebruiken”, besluit Verbruggen.