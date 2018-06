Politie redt 11 kuikentjes van straat 04 juni 2018

De politiezone Hamme/Waasmunster trof zaterdagnamiddag enkele kleine kuikentjes aan op straat. Een patrouille zette de wagen langs de kant en besloot om alle kuikentjes te vangen in een rood mandje. Ze verbleven even onder de vleugels van de politie en daarna werden ze teruggebracht in de omgeving van de Durme. Daar werden de kleine diertjes snel weer herenigd met de ouders.





(KBD)