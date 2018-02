Poëziefestijn zet kinderen aan het dichten 01 februari 2018

02u39 0 Hamme Dichterscollectief Zinspiratie organiseerde gisteren samen met de Hamse bibliotheekmedewerkers een Poëziefestijn. Jong en oud deed er aan poëzie.

Met het Poëziefestijn gisteren in de bibliotheek van Hamme wilden de bibliotheekmedewerkers samen met dichterscollectief Zinspiratie iedereen de kans geven om zelf te ontdekken wat het is om poëzie te maken. "De medewerkers van de bibliotheek legden een paar oude boeken aan de kant. In die boeken maken we onder andere schrapgedichten, bij zo'n gedicht worden hele zinnen geschrapt met een zwarte stift. Hier en daar blijven er woorden staan die dan samen een gedicht vormen", zegt Hilde De Paepe van Zinspiratie.





Gedichtenrally

Op andere plaatsen in de bib werden stapelgedichten en knipselgedichten gemaakt. De medewerkers van de bib deelden ook gedichtenposters en postkaarten met gedichten uit aan de deelnemers van de digitale gedichtenrally. Met de smartphone konden bezoekers tien vragen oplossen tussen de boekenrekken. "Het is eens wat anders en ook kinderen worden warm gemaakt om creatief om te gaan met woorden", klinkt het bij de bezoekers. (KDBB)