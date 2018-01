Poëziefestijn in bib 30 januari 2018

De bibliotheek van Hamme organiseert samen met dichterscollectief Zinspiratie een Poëziefestijn. Op woensdag 31 januari wordt de bib omgetoverd in een poëtische wereld. Op verschillende plaatsen in de bib helpen medewerkers van de bib en dichters met het maken van poëzie op de gekste manieren. Zo worden er stapelgedichten, schrapgedichten en knipselgedichten gemaakt. Wie deze vormen van dichten nog niet kent, is welkom op het Poëziefestijn. Die dag wordt ook een gedichtenrally georganiseerd in de bib waarbij posters met gedichten te winnen zijn. Iedereen is welkom op 31 januari van 14 tot 20 uur in de bib, Achterthof 94 in Hamme. (KDBB